Vor Weihnachten 2016 ging im Raum Innsbruck die Angst um. Ein Phantom hatte drei Frauen auf brutalste Art und Weise überfallen und ausgeraubt – unter ihnen auch Sissy Böhm, die in Tirol lebende Tochter der Schauspielerlegende Karlheinz Böhm, die er sogar kurzzeitig entführte. Als Täter konnte nach dem dritten Überfall ein zuletzt in Innsbruck lebender Kroate überführt werden. Nachdem der 27-Jährige vor dem Prozess auch noch spektakulär über ein Fenster des Landesgerichts für kurze Zeit geflüchtet war, verhängte im Oktober ein Schwurgericht über ihn lebenslange Haft und Anstaltseinweisung. Laut Psychiaterin Heidi Kastner weise der Kroate eine Persönlichkeitsstruktur auf, die künftig schwere Straftaten befürchten lässt, auch erweiterten Suizid. Kastner: „Dies alles ist jedenfalls als höhergradige Störung zu werten.“ Ausgerechnet wegen des psychiatrischen Gutachtens muss der Prozess um den Kroaten nun aber nächsten Freitag teils wiederholt werden. Nach einer Nichtigkeitsbeschwerde hob der Oberste Gerichtshof die Strafsanktion zur Gänze zur Neuverhandlung auf. Grund: Die festgestellte „seelische Abartigkeit“ war in keinerlei Zusammenhang mit den Taten gebracht worden. Die Rechtsprechung verlangt für eine Anstaltseinweisung jedoch restriktiv nach einer Anlass­tat, für die die Abartigkeit eines Täters ursächlich war.

Wegen einer kombinierten Persönlichkeitsstörung war ein 21-jähriger Tiroler eigentlich schon in die Justizanstalt Göllersdorf eingewiesen worden. Von einem Ausgang war er letzten April jedoch nicht mehr zurückgekehrt, sondern direkt in die Heimat zurückgekehrt. Elf Tage lange konsumierte der Tiroler darauf so ziemlich alles, was er an Drogen so in die Finger bekommen konnte. In der Wohnung eines Freundes, bei dem der 21-Jährige übernachtet hatte, fand die wegen einer Drogenparty herbeigerufene Polizei dann Nazisymbole an den vollgesprühten Wänden. Gestern am Landesgericht tagte dazu ein Schwurgericht wegen NS-Wiederbetätigung. Verteidiger Adolph Platzgummer wandte ein, dass keiner der Gäste genau sagen könne, ob die Schmierereien überhaupt von seinem Mandanten stammten – und diesem dazu die Erinnerung fehle. Die Geschworenen pflichteten ihm mit 6:2 bei: Freispruch. 500 Euro Ordnungsstrafe fasste hingegen ein Zeuge aus, der der Ladung grundlos nicht gefolgt war. (fell)