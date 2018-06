Nesselwängle – Beträchtlichen Schaden verursachten Einbrecher in dem Jugendraum der Gemeinde Nesselwängle. In der Nacht auf Mittwoch waren sie in den Raum eingedrungen. Sie rissen den Tresor aus der Verankerung. Den Safe nahmen sie mit. Zudem öffneten sie einen Getränkeautomaten und brachen dessen Geldbox auf.

Laut Polizei befanden sich im Tresor und dem Automaten mehrere Hundert Euro. Der zusätzliche Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. (TT.com)