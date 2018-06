Wien – Ein Straftäter, gegen den eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft vorliegt, ist am Donnerstag gegen 2 Uhr vor der Polizei auf das Dach seines Hauses in der Wattgasse in Wien-Hernals geflüchtet. Dort verschanzte er sich und warf Ziegel hinab, wie Polizeisprecher Harald Sörös berichtete. In der Früh lief noch ein Großeinsatz der Polizei mit Beteiligung eines Polizeihubschraubers und der Wega. Um 9.15 Uhr wurde der Mann schließlich festgenommen, dabei wurde ein Taser eingesetzt.

Der Mann wurde wegen zweifachen Raubes, zweifacher Körperverletzung sowie Sachbeschädigung gesucht. „Auf dem Dach schrie er wirre Dinge und beschädigte mit Ziegeln mehrere Autos“, sagte Sörös. (APA/TT.com)