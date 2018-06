Nauders – Während einer Verkehrsüberwachung hielten Polizeibeamte auf der Reschenstraße in Nauders am Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr ein Auto mit slowakischem Kennzeichen an. Der Lenker, ein 25-jähriger Slowake aus Italien, war in Richtung Süden unterwegs.

Im Auto war ein Motorrad mit deutschem Kennzeichen verstaut. Bei der routinemäßigen Kontrolle stellten die Beamten fest, dass dieses geklaut war: Am 11. Juni wurde es in Italien als gestohlen gemeldet. Bei der weiteren Kontrolle kam heraus, dass auch das Auto gestohlen war – am 29. April in Innsbruck. Die Beamten nahmen den Lenker fest.

Der Festgenommene schlug wild um sich

Dem 25-Jährigen gefiel dies offenbar gar nicht. Bei der anschließenden Personendurchsuchung wurde er aggressiv und schlug wild um sich. Um den Mann zu bändigen brauchten die Beamten vollen Körpereinsatz. Schließlich konnten sie ihm Handfesseln anlegen. Das konnte den Mann aber nicht stoppen: Er war weiterhin aggressiv und beschädigte eine Tischgarnitur in der Lkw-Kontrollstelle Nauders. Durch seine Gegenwehr erlitt er leichte Verletzungen, die Beamten blieben unverletzt.

Der Mann wird nach Abschluss der Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahl und Widerstand gegen die Staatsgewalt auf freiem Fuß angezeigt. (TT.com)