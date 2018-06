Innsbruck – Nach einem versuchten Handtaschenraub in Innsbruck-Saggen landete eine 64-Jährige Donnerstagnacht in der Klinik Innsbruck. Die Frau war kurz vor Mitternacht in der Ing.-Etzel-Straße unterwegs, als zwei Unbekannte versuchten, ihr die Handtasche zu entreißen. Die Frau leistete aber Widerstand.

Daraufhin versetzten die Männer der Frau einen Stoß, der sie zu Sturz kommen ließ. Sie erlitt Schürfwunden und klagte über Schmerzen im Hüftbereich, sodass sie zur Vorsorge in die Klinik gebracht wurde. Die Täter konnten vorerst unerkannt fliehen, eine Fahndung verlief negativ. Laut Polizei Saggen war die Täterbeschreibung sehr vage: Beide Männer waren demnach zwischen 20 und 30 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß und dunkel gekleidet. Sie haben nicht gesprochen. Die Polizei Saggen bittet unter Tel. 059133/7589 um Hinweise. (TT.com)