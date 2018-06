Von Reinhard Fellner

Innsbruck, Mayrhofen – Das Snowbombing-Spektakel in Mayrhofen genießt mittlerweile europaweit Kultstatus. Zigtausende strömen jedes Jahr im April ins Zillertal, um dort bei einer Mischung von Musikfestival und Pistengaudi das Ende der Skisaison zu feiern. Allein aus England kommen jährlich über 6000 Briten nach Mayrhofen. Und geben dort nicht nur mit ihren Autos Gas. Wie ähnliche Großveranstaltungen für Leute in Partylaune ist das Snowbombing gleichzeitig dafür bekannt, dass es in Scharen Dealer anzieht, die dort über Suchtgiftverkäufe über ein paar Tage besonders schnelles Geld machen wollen.

So wie drei Briten (25, 26, 27), die sich diese Woche in Begleitung der Justizwache Strafrichterin Helga Moser vorgestellt hatten. Das Trio hatte bereits bei seiner Verhaftung im April an einer Tankstelle in Mayrhofen Berühmtheit erlangt. Hatten die drei bestausgebildeten Engländer (Manager, Unternehmensberater, Ingenieur) doch auch im Drogenbereich Geschäftssinn bewiesen. Die drei Freunde gaben sich beim Publikum aktiv mit Visitenkarten als Essenslieferanten aus – erklärten aber schon bei der Verteilung, dass es gar nichts zu essen, dafür aber Drogen aller Art zu kaufen gäbe.

Ein Angebot, das laut Staatsanwalt Robert Mader mindestens 800 Partygäste angelockt hatte. So viele Anrufe schienen nämlich auf dem Handy auf, das das Trio für den Verkauf von Ketamin, Kokain, MDMA und Cannabis benutzt hatte. Das Gerät konnte die Polizei übrigens in einem Mülleimer an einer Tankstelle sicherstellen. Dort hatten es die Briten hineingeworfen, als plötzlich die Polizei vor deren Geländewagen gestoppt hatte.

Aufgeflogen waren die Dealer mit akademischem Abschluss kurz zuvor über einen anonymen Hinweis. Über diese Quelle war auch bekannt geworden, dass die Briten einen weißen VW Tiguan für ihre Lieferfahrten genutzt hatten. Als die Zillertaler Polizei das SUV beim Tanken ausfindig gemacht hatte, befanden sich praktischerweise gleich alle drei Verdächtigen im Auto. In der Unterkunft wurden gleich Bargeld und Drogen für 20.000 Euro sichergestellt. Bei den weiteren Ermittlungen stieß man dann auf Lagerräume in München, die das Trio extra angemietet hatte. Hier wurde nochmals Suchtgift im Wert von 70.000 Euro sichergestellt.

Auf das Plädoyer der Verteidigung, wonach es sich bei den Briten doch eher um Gelegenheitsdealer gehandelt hätte, gab Staatsanwalt Mader hierzu schon zu bedenken, dass das Trio erst von England nach Amsterdam geflogen war, dort Drogen kaufte und diese per Mietwagen ins Münchner Depot sowie weiter ins Zillertal gebracht hatte. Für so viel Professionalität fiel die Strafe mit zwei Jahren Haft – 16 Monate davon bedingt – noch behutsam aus.

Das dicke Ende kommt aber erst: Wegen des Drogendepots in München kommt es im Herbst zur Auslieferung nach Deutschland: Dort drohen den Briten dann aber jeweils 15 Jahre Gefängnis.