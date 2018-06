Peking – Bei einer Messerattacke in China sind am Freitag mindestens acht Menschen verletzt worden. Ein Mann habe in einem öffentlichen Bus in Xi‘an im Norden des Landes um sich gestochen, berichtete die staatliche Zeitung People‘s Daily. Der mutmaßliche Täter sei von der Polizei festgenommen worden.

In Filmaufnahmen, die in Chinas Twitter-Pendant Weibo kursierten, waren eine Frau und ein Kind zu sehen, die blutend und offenbar bewusstlos bei dem Bus am Boden lagen. Die Lokalzeitung Huashang Bao berichtete, der Mann habe die Menschen im Bus willkürlich attackiert, auch den Fahrer. Dann sei er ausgestiegen und habe Passanten angegriffen. Die ehemalige Kaiserstadt Xi‘an ist weltberühmt für die frühchinesische Grabanlage mit ihrer Terrakotta-Armee aus Krieger-Skulpturen.

In China kommt es immer wieder zu Messerattacken. Im April stach ein Mann neun Studenten nieder. Zwei Monate zuvor tötete ein Angreifer eine Frau und verletzte zwölf weitere Menschen in einem Pekinger Einkaufszentrum. (APA/AFP)