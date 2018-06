Innsbruck – Die Polizei in Innsbruck-Saggen ist derzeit auf der Suche nach Einbrechern, die in der Nacht auf Samstag in eine Bäckerei eingebrochen sind. Die unbekannten Täter dürften laut Ermittlern den Schließmechanismus der Eingangstür manipuliert haben und gelangten so in das Lokal.

Im hinteren Bereich der Bäckerei fanden sie den Tresor, den sie mit einem unbekannten Gegenstand aufbrachen. Anschließend gelang ihnen mit einem niedrigen vierstelligen Eurobetrag die Flucht. Um Hinweise unter Tel. 059133/7589-100 wird gebeten. (TT.com)