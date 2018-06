Söll – Am Freitagabend geriet ein 45-jähriger Angestellter in einem Hotel in Söll derart in Rage, dass ihn sein Chef aufforderte, sein Zimmer zu räumen und den Schlüssel abzugeben.

Der Mann trat daraufhin die Tür zu dem Zimmer ein und beschädigte das Schloss. Anschließend stach er auf dem Personalparkplatz des Hotels drei Reifen beim Auto einer Angestellten auf. Der 45-Jährige wird auf freiem Fuß angezeigt. Was den Mann so in Rage brachte, ist unbekannt.(TT.com)