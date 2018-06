Innsbruck – In der Nacht zum Samstag brachen unbekannte Täter in ein Bekleidungsgeschäft in Innsbruck ein. Sie klauten einen Tresor in dem mehrere Tausend Euro in bar lagerten. Anschließend wurde im Geschäft Sirup verschüttet, vermutlich um Spuren zu verwischen. Dadurch wurden mehrere Kleidungsstücke beschädigt.

Der Sachschaden durch die aufgebrochene Türe, den entwendeten Tresor und die verunreinigte Kleidung ist beträchtlich. (TT.com)