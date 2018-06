Erpfendorf – Der vierte Brand in einem Monat: Nicht nur die Feuerwehr Erpfendorf macht sich angesichts dieser Serie Gedanken. Die Polizei ermittelt längst in Richtung Brandstiftung.

In der Nacht auf Sonntag mussten die Einsatzkräfte erneut ausrücken, gegen Mitternacht ging der Alarm los. Im Gewerbegebiet waren mit Glasschaumschotter gefüllte Kartons, so genannte Octabins, in Brand geraten waren. Obwohl die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle bringen konnte, entstand ein Sachschaden in Höhe eines fünfstelligen Eurobetrages.

Erst Anfang Juni mussten die Florianijünger zu einem ähnlichen Einsatz bei der Firma ausrücken. Damals waren Karton-Verpackungen auf Holzpaletten in Brand geraten. Rund 80 Feuerwehrleute standen im Einsatz. Mitte Juni zeigte ein Radfahrer den Brand eines Reisighügels in der Nähe einer Wohnsiedlung an. Dank des raschen Einsatzes der Feuerwehr konnte ein Waldbrand verhindert werden. Die Brandermittler der Polizei haben ihre Arbeit aufgenommen. (TT.com)