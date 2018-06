Innsbruck – Zwischen Freitag und Sonntag dieser Woche brachen unbekannte Täter in zwei Wohnungen in einem Mehrparteienhaus in Innsbruck ein. Sie drehten die Schließzylinder der Eingangstüren ab und verschafften sich so zutritt. Die Täter stahlen diverse Wertgegenstände in derzeit unbekannter Schadenshöhe.

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Täter bei mehreren Wohnungen in dem Haus im Vorfeld Kunststoffspangen zwischen Tür und Türrahmen gesteckt hatten. So konnten sie in den Folgetagen erkennen, dass die Bewohner auf Urlaub sind, sollte die Spange noch stecken. (TT.com)