Strass i.Z. – Einen massiven Stahltresor knackten unbekannte Einbrecher in der Nacht auf Sonntag in Strass im Zillertal. Die Täter brachen zuvor die Tür zum Lager der Firma auf und verschafften sich Zugang in die Büros. Dort wurden neben dem Tresor auch zwei Handkassen wurden aufgebrochen.

Die Täter erbeuteten Bargeld in der Höhe eines niederen vierstelligen Eurobetrages, die Höhe des entstanden Sachschadens dürfte diese Summe jedoch übersteigen. (TT.com)