Bregenz – In Bregenz hat sich am Montagvormittag ein Mann mit einer Schusswaffe in einer Wohnung verschanzt. Wenig später fanden Einsatzkräfte eine schwerst verletzte Frau im Stiegenhaus des Mehrparteienhauses, sie starb wenig später. Die Polizisten waren von einem Anrainer gerufen worden, der Schüsse gehört hatte. Es folgte ein Großeinsatz. Die Ermittler gingen von einer Beziehungstat aus, näheres war allerdings dazu noch nicht bekannt.

Der bewaffnete Mann, der sich nach den tödlichen Schüssen verschanzt hat, ist kurz vor 14 Uhr festgenommen worden. „Die Lage ist unter Kontrolle, der Täter ist unter Kontrolle“, hieß es seitens der Polizei am Tatort. Der mutmaßliche Täter sprang aus einer Höhe von mindestens acht Meter in die Tiefe, hieß es aus Polizei-Kreisen. Zum Gesundheitszustand des Mannes gab es vorerst keine Angaben.

Die Polizei erklärte damit den Einsatz an Ort und Stelle für beendet. Die näheren Umstände der Festnahme erläuterte die Polizei zunächst nicht. Sie stellte aber dezidiert fest, dass der Mann am Leben sei. Details sollen am Nachmittag in einem Pressegespräch bekanntgegeben werden. (TT.com/APA)