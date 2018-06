Bregenz – In Bregenz hat sich am Montagvormittag ein Mann mit einer Schusswaffe in einer Wohnung verschanzt. Nach ersten Angaben der Polizei dürfte eine Person verletzt sein. Wie die Onlineausgabe der Vorarlberger Nachrichten berichtet, dürfte es sich um eine junge Frau handeln, die durch Schüsse tödliche Verletzungen erlitten hat. Sie war von den Einsatzkräften im Stiegenhaus gefunden worden.

Die Polizei hat den Bereich rund um die Eisenbahnbrücke in der Strabonstraße großräumig abgesperrt. Die Verhandlungsgruppe der Exekutive ist an Ort und Stelle, Kontakt zu dem Mann bestand vorerst jedoch nicht. DerMann soll sich im Obergeschoss eines Mehrparteienhauses befinden. Zunächst hatte die Polizei von einer Verletzten gesprochen. Allerdings bestätigte das Einsatzkommando Cobra wenig später, dass die Frau tot in dem Haus gefunden worden sei.

Gegen 10.15 Uhr hatte eine Zeugin Schüsse im Bereich der Straße An der Heufurt gehört und der Polizei gemeldet. Kurz darauf waren bereits 20 Polizeistreifen sowie die Cobra an Ort und Stelle. (TT.com/APA)