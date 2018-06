Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Im April dachten viele Leser in allen Ländern erst an einen Scherz. Es war die Geschichte eines Wiener Taxifahrers, der für vereinbarte 700 Euro am Tag einen mutmaßlichen Hochstapler von Monaco aus quer durch Europa chauffiert hatte. Erst in der Slowakei hatte die Limousinen-Tour geendet. Da standen nach 22 Tagen Fahrt schon 15.400 Euro am Taxameter. Dieses und noch mehr Geld sollte der Taxifahrer dann aber erst in Mexiko bekommen. Nach einem gemeinsamen Flug nach Cancún mietete der mondäne Auftraggeber für den Taxifahrer dort noch ein Hotelzimmer an und tauchte unter.

Weit kam der aus Oberösterreich gebürtige „Herr Doktor“ jedoch nicht mehr. Nach einem internationalen Haftbefehl konnte der 40-Jährige in Zusammenarbeit mit dem FBI noch in Cancún festgenommen werden. Der Haftbefehl war übrigens von Tirol ausgegangen. Bei uns hatte der von der Innsbrucker Staatsanwaltschaft wegen gewerbsmäßig schweren Betruges Angeklagte – es gilt die Unschuldsvermutung – nämlich im Jahr 2016 einen Tiroler Unternehmer über so genannte Investmentverträge sowie Uhren-, Medikamenten- und Grundstücksankäufe zur Übergabe von 681.845 Euro verleitet.

Als der Angeklagte dann gestern in Begleitung der Justizwache und von Verteidigerin Vanessa Heiss vor den Schöffensenat unter Strafrichterin Helga Moser schritt, umwehte ihn eine eigene Aura. So war der gelernte Tischler nach seinen Angaben nicht nur Absolvent der Universitäten Harvard und Phoenix, sondern auch Chef einer Sicherheitsfirma, dort in Mexiko Hubschrauberpilot im Kampf gegen die Drogenkartelle, Umsetzer von Bauvorhaben in Panama und Musikproduzent. Auch auf den Formel-1-Pisten dieser Welt sei er laut Zeugenaussagen gern gesehener und solventer Gast gewesen. Laut weiteren Angaben habe er nicht nur die Musikkarriere von Rainhard Fendrichs Sohn Lukas gemanagt, sondern sei auch Freund von Niki Lauda, Walter Röhrl und Karl-Heinz Grasser. Letzteres veranlasste Richterin Moser zur launigen Bemerkung, dass er mit seinem „Freund“ nun das gleiche Schicksal teile: „Alle beide sitzen vor dem Schöffengericht!“

Wer dies gestern aber alles gleich in das Reich des Barons Münchhausen verwies, trat zu kurz. So gab es etliche Hinweise, dass es der 40-Jährige über Geschäfte oder Hochstapelei tatsächlich in den USA, Panama und Mexiko zu größerem Wohlstand und Einfluss gebracht hatte. Nicht nur sein Lebensstil an Film­orten gab darüber Auskunft. So verblüffte es Richterin Moser, dass der Angeklagte über seine Sicherheitsfirma im Netz von Interpol selbst kommuniziert hatte.

Umso überraschender war, dass sich der Angeklagte bis auf die Taxifahrt vollumfänglich schuldig bekannt hatte. Verteidigerin Heiss stellte allerdings darauf gleich den Antrag auf ein psychiatrisches Gutachten wegen Unzurechnungsfähigkeit. Staatsanwalt Andreas Leo wusste, wa­rum: „Der Mann beschäftigt die Justiz seit den neunziger Jahren. Er leidet unter manischen Episoden, lebt in einer Scheinwelt und entwickelt gigantomanische Züge!“

Dies allerdings überzeugend nach außen. So bestätigten gestern sowohl der Taxifahrer als auch der geprellte Unternehmer, dass man sich der Eloquenz des 40-Jährigen schwer entziehen könne: „Er zieht einen hinein. Man vertraut ihm einfach, ich bin ja weiß Gott nicht der Einzige, der auf ihn hereingefallen ist“, so der an sich lebenserfahrene Unternehmer. So investierte er 500.000 Euro in Kuba-Immobilien, die bald 17 Millionen Euro abwerfen sollten. Zuvor hatte der Angeklagte jedoch Medikamente für einen krebskranken Freund besorgt, auf die der Todkranke überraschend gut angesprochen hatte. Ins selbe Horn blies der geprellte Taxifahrer, der schon Jahre zuvor in Panama für den Österreicher „unerklärbare“ Handlangerdienste verrichtet hatte: „Er spricht gut. Man muss ihm vertrauen, sofort, das ist das Problem.“ Bis zum Schluss schien der Taxler geblendet: „Er ist ein guter Mensch, ob ehrlich, weiß ich nicht!“

Genaueres zur Psyche des wegen gewerbsmäßig schweren Betruges Angeklagten soll nun Psychiaterin Adelheid Kastner erforschen. „Karten für die Formel 1 in Spielfeld brauchen Sie heuer keine!“, so Richterin Moser zur erwarteten Prozessfortführung im Herbst.