Kufstein – Eine 21-jährige Österreicherin wurde am Samstag, kurz vor Mitternacht, von vier unbekannten Männern in der Liststraße in Kufstein verfolgt. Auf Höhe der Hausnummer 30 sei sie laut eigenen Angaben von ihnen zu Boden gestoßen und mit einem Taschenmesser bedroht worden.

Als sich zwei Passanten näherten, seien die Täter geflohen. Die Frau erlitt Abschürfungen. Die Polizei Kufstein (Tel. 059133/7210) bittet um Hinweise der zwei Passanten oder anderer möglicher Zeugen. (TT.com)