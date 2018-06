Einen Zillertaler Vermieter hatte im Frühjahr der exorbitante Stromverbrauch seines Mieters – eines 42-jährigen Holländers – so verstört, dass er kurzerhand die Polizei informierte. Diese wurde schon aufgrund der Schilderung hellhörig. Gilt doch im Fahnder-ein-mal-Eins unpassend großer Strombedarf in Wohnungen als Erkennungszeichen für professionell betriebene Cannabisplantagen. Als der Holländer darauf den Beamten die Türe öffnete, strömte diesen bereits intensiver Cannabisgeruch entgegen. Kein Wunder: Hatte der Holländer in einem 20 m² großen Zimmer doch 200 Stauden mittels Beleuchtungslampen hochgezogen. Dem nicht genug, führten Hinweise zu einer zweiten Wohnung, in der sechs Kilogramm Cannabis und 15.000 Euro Bargeld aufgefunden wurden. Gestern am Landesgericht redete Drogenstaatsanwalt Thomas Willam dann nicht lange um den heißen Brei herum. So habe der Angeklagte schon alleine wegen eines Cannabis-Reinheitsgehalts von dreißig Prozent die höchste strafbestimmende Drogengrenzmenge gleich um das Siebenfache überschritten. Mindestens 24 Kilogramm musste er in Verkehr gebracht haben – da drohten ein bis 15 Jahre Haft. Suchtgiftspezialistin RA Eva Kathrein betonte im Gegensatz Geständnis, Sucht und Unbescholtenheit ihres Mandanten. Richterin Verena Offer ließ Justizias Waagschale darauf zugunsten des Angeklagten ausschlagen und verhängte viereinhalb Jahre Gefängnis. Zudem muss der 42-Jährige 80.000 Euro seiner Drogenumsätze an den Staat zurückfließen lassen. Geld wird der Republik zudem erspart, da der Holländer die Haft in seiner Heimat verbüßen möchte.

Dass der Verkauf von Elefantenohren, Stoßzähnen sowie präparierten Krokodil- und Löwenköpfen verboten ist, wollte gestern am Landesgericht ein Unterländer Tierpräparator nicht gewusst haben. Von Vergehen nach dem Artenhandelsgesetz habe er noch nichts gehört, sonst ja nur mit heimischen Jagdtrophäen zu tun. Alle Dinge entstammten zudem der Hausauflösung eines Kitzbüheler Millionärs und hätten Behörden vorab nie interessiert. Zeugen sollen den Fall klären. (fell)