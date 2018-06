Fishers – Auf einem Sofa in einem Ikea-Store in der US-Stadt Fishers im Bundesstaat Indiana hat ein Kind am Dienstag eine geladene Waffe entdeckt – und sie abgefeuert. Wie CNN berichtet, hatte ein Kunde das Sofa zuvor getestet und nicht bemerkt, dass ihm dabei die Waffe aus der Tasche gefallen war. Später setzte sich eine Gruppe Kinder auf dieses Sofa und entdeckte die Waffe. Ein Kind betätigte den Abzug und feuerte einen Schuss ab. Verletzt wurde niemand, wie CNN und WTTV berichten.

Ein Sprecher von Ikea erklärte, die Sicherheit der Kunden sei oberste Priorität: „Wir nehmen diesen Vorfall sehr ernst und haben uns beim Kind und dessen Familie entschuldigt.“ Das Unternehmen würde außerdem regelmäßige Sicherheitsgänge und Abhörungen in den einzelnen Stores unternehmen und verfolge einen strikten „Keine-Waffen-Grundsatz“.

In Indiana gilt das Gesetz, dass Handwaffen nur mit Lizenz bei sich getragen werden dürfen. Es ist noch nicht klar, ob der Mann, der die Waffe auf dem Sofa verloren hatte, eine solche hatte. (TT.com)