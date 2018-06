Schönberg – Teuer zu stehen kommt einen Italiener die Manipulation am Tacho seines Sattelschleppers: Der Lenker war am Dienstag gegen 11 Uhr auf der Brennerautobahn in eine Kontrolle der Tiroler Landesverkehrsabteilung geraten.

Die Beamten merkten schnell, dass der Lenker das Kontrollgerät technisch manipuliert hatte, um tatsächliche Lenk- und Ruhezeiten zu verschleiern. Der 61-Jährige musste noch vor Ort eine Sicherheitsleistung bezahlen. Außerdem darf er sich auf eine saftige Anzeige gefasst machen. (TT.com)