Innsbruck – Gleich zwei mal waren am Dienstag Rettungshubschrauber an Tiroler Baustellen im Einsatz. In Bach sowie in Längenfeld waren junge Männer bei der Arbeit abgestürzt und hatten sich verletzt.

Bei Arbeiten am Dach abgestürzt

Um 8 Uhr in der Früh brach ein 26-jähriger Bauarbeiter bei Arbeiten am Dach einer Firma in Längenfeld auf morschen Brettern ein und stürzte rund 4 Meter tief auf eine Asphaltfläche. Der schwer verletzte Österreicher wurde in die Klinik Innsbruck geflogen.

Mit leichteren Verletzungen kam jener Arbeiter davon, der gegen 13 Uhr in Bach abstürzte. Der 27-Jährige fiel bei Arbeiten an einem Dachstuhl aus bisher unbekannter Ursache vom Dach aus einer Höhe von rund 3,3 Meter in das Gebäude. Dabei brach sich der Einheimische das Schlüsselbein und eine Rippe, er wurde in das Krankenhaus Zams geflogen. (TT.com)