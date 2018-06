Shanghai – Bei einer Messerattacke in China sind am Donnerstag zwei Buben vor einer Volksschule getötet worden. Ein 29-Jähriger wurde festgenommen, teilte die Polizei mit. Er soll eine Mutter und drei Buben mit einem Küchenmesser attackiert haben, bevor Passanten einschritten. Im Internet verbreitete Fotos, deren Echtheit unklar war, zeigten zwei am Boden liegende stark blutende Buben.

Der Angriff ereignete sich vor einer internationalen Privatschule in Shanghai. Nach Polizeiangaben sagte der Verdächtige aus, dass er seit seinem Umzug in die Millionenstadt Anfang des Monats kein Einkommen habe und „Rache an der Gesellschaft“ üben wollte. Die attackierte Mutter und der dritte Bub erlitten nach Polizeiangaben keine lebensbedrohlichen Verletzungen.

In China gibt es immer wieder Messerattacken. Erst vor wenigen Tagen hatte ein Mann in einem Bus in Xi‘an im Norden des Landes um sich gestochen und mehrere Menschen verletzt. Im April stach ein weiterer Mann neun Studenten nieder. Zwei Monate zuvor tötete ein Angreifer eine Frau und verletzte zwölf weitere Menschen in einem Pekinger Einkaufszentrum. (dpa)