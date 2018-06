Hall i. T. – Ein 24-Jähriger sorgte am Donnerstagmorgen in Hall für Aufregung und einen Polizei-Großeinsatz. Der Grund: Bei einem häuslichen Streit hatte der Einheimische zweimal eine Pistole abgefeuert.

Es war gegen fünf Uhr, als bei der Haller Exekutive der Alarm einging. Der Auftakt für einen massiven Einsatz, an dem neben mehreren Streifen auch die Sondereinheit Cobra, ein Panzerwagen und der Polizeihubschrauber beteiligt waren. „Insgesamt waren es 41 Mann plus vier Sanitäter und ein Notarzt“, sagte Christoph Kirchmair, stv. Polizei-Bezirkskommandant. Als die Cobra-Beamten ins Haus eindringen wollten, kam der aus Innsbruck stammende 24-Jährige plötzlich heraus. Die Polizisten sprachen ihn an, worauf der 24-jährige Mann flüchtete. Die Polizisten ließen ihn zunächst gehen, da das Gebiet ohnehin engmaschig umstellt war. Wenig später konnten die Cobra-Beamten den Innsbrucker aus einem Gebüsch holen. In seinem Hosenbund steckte die geladene Pistole. Der amtsbekannte Einheimische wurde festgenommen.

Bei den Einvernahmen am Nachmittag erfuhren die Beamten im Detail, was sich im Morgengrauen im Haus abgespielt hatte. Wie die Ermittlungen ergaben, war der 24-Jährige auf Besuch bei seiner Familie. Als im Morgengrauen ein alter Streit erneut aufflammte, holte der Innsbrucker die Pistole eines Verwandten und feuerte einen Schuss in die Wand ab. Dann bedrohte er mit der Waffe die Großmutter und feuerte ein weiteres Mal. Verletzt wurde dabei niemand, es entstand nur Sachschaden. (tom)