Bezirk Schwaz

Erfolgloser Ladendieb im Zillertal nach kurzer Flucht gefasst

Am helllichten Tag wollte ein Mann am Montag in einem Geschäft in Mayrhofen mehrere Lebensmittel stehlen. Am Ausgang machte ihm der Alarm aber einen Strich durch die Rechnung. Seine Flucht mit dem Auto währte nur kurz.