Reutte – Eine aufmerksame Verkäuferin schlug am Montag einen Dieb in einer Reuttener Drogerie in die Flucht: Die Frau hatte beobachtet, wie der Mittfünfziger mehrere Parfums in eine präparierte Tasche seiner Jacke steckte.

Als ihn die Verkäuferin darauf ansprach, flüchtete der Mann und ließ die Tasche mit der Beute, der Gesamtwert liegt im vierstelligen Eurobereich, im Geschäft zurück. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief negativ.

Die Verkäuferin beschrieb den Mann als rund 55 Jahre alt, 1,70 Meter groß mit einer kräftigen Statur, Glatze und dunklem Haaransatz. Um zweckdienliche Hinweise ersucht die Polizei Reutte unter der Telefonnummer 059133/7150. (TT.com)