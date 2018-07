Innsbruck — Ein für seine Streitbarkeit offenbar bekannter Tiroler Bauer fand sich gestern am Innsbrucker Landesgericht wieder. Tierquälerei und gefährliche Drohung warf ihm die Staatsanwaltschaft vor. Von Letzterem sprach Richter Norbert Hofer den 61-Jährigen aber frei. Hatte es sich doch um ein Streitgespräch um ein lange umkämpftes Wegerecht gehandelt, bei dem der Bauer in Rage ausrichten ließ, dass er „den Bürgermeister als Ersten erschießen" würde. In Anbetracht des Angeklagten im Zweifel noch eine straffreie Unmutsäußerung.

Kein Verständnis gab es für den Landwirt jedoch bezüglich des Umgangs mit einer dadurch verendeten Kuh. An dieser hatte der Bauer trotz infizierter Ballen die Krankheitspflege an den Klauen selbst durchgeführt und sich das Geld für den Tierarzt lieber gespart. Auch Tage später, als sich der Zustand des Tieres immer mehr verschlimmert hatte und die Kuh vor ihrem Tod nichts mehr gefressen hatte.

Der Amtstierarzt bezeugte dazu vor Gericht, dass dem Tier dadurch jedenfalls unnötige Schmerzen zugefügt worden waren. Dies war aber dem Bauern ohnehin bewusst. Richter Hofer bezeichnete den Landwirt als „Ungustl" und verhängte nicht rechtskräftig vier Monate bedingte Haft.

Dreieinhalb Jahre Haft für Unbelehrbaren

Ein alter Bekannter aus der Tiroler Drogenszene gab sich gestern erneut ein Stelldichein am Landesgericht. Laut Richter sollte es sich um die mittlerweile neunte Verurteilung handeln. Diesmal ging es für den 34-Jährigen um die angeklagte Weitergabe von 122 Gramm Kokain an dessen Lebensgefährtin und Vermieter. Dreieinhalb Jahre Haft setzte es diesmal nicht rechtskräftig für den Süchtigen. Das Gericht: „Sie hatten Chance um Chance und wollen es nicht kapieren. Wenn Sie so weitermachen, enden Sie wohl irgendwann in der Gerichtsmedizin!" (fell)