Lienz – Ein Polizist ist in der Nacht auf Donnerstag bei einem tätlichen Angriff eines 31-jährigen Mannes verletzt worden. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden Beamte wegen eines Streites in einer privaten Wohnung alarmiert. Darin verwickelt war auch ein 31-Jähriger. Der Österreicher beschimpfte die Polizisten massiv und verließ die Wohnung.

Um kurz vor Mitternacht tauchte der Mann dann in der Polizeiinspektion Lienz auf. Dort wollte er eine Verleumdungsanzeige aufgeben. Im Zuge der Aufnahme wurde er erneut rabiat, beschimpfte die Beamten und fiel aggressiv auf. Völlig unerwartet versetzte er dann einem Polizisten einen Schlag gegen Bauch- bzw. Brustbereich, wie die Polizei berichtet.

Der 31-Jährige wurde von den Beamten fixiert und unter Kontrolle gebracht. Sowohl der Angreifer als auch der Polizist wurden verletzt. Der Angreifer befindet sich in U-Haft und wurde in die Justizanstalt Innsbruck überstellt. (TT.com)