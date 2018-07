Pörtschach – Ein in einem Auto eingesperrter Hund ist am Samstagnachmittag von Polizisten in Pörtschach (Bezirk Klagenfurt-Land) befreit worden. Der Vierbeiner war mehrere Stunden in dem in der prallen Sonne stehenden Fahrzeug gefangen gewesen und habe sich bei Ankunft der Polizisten schon in einem schlechten Zustand befunden. Er wurde dem Tierheim Klagenfurt übergeben.

Laut Mitteilung der Landespolizeidirektion Kärnten konnten die Polizeibeamten den 61-jährigen Zulassungsbesitzer aus Graz weder telefonisch noch in den umliegenden Hotels und Strandbädern erreichen. Als Rettungsmaßnahme schlugen sie schließlich mit einem Notfallhammer eine Scheibe ein. Der Tierhalter wird wegen Verdachts der Tierquälerei angezeigt. (APA)