Hörsching – Ein 20-jähriger Linzer ist in der Nacht auf Sonntag in Hörsching (Bezirk Linz-Land) im Drogenrausch doppelt so schnell wie erlaubt über die Wiener Straße (B1) gerast. Eine Zivilstreife ertappte ihn in flagranti und hielt den Mann an. Als Rechtfertigung gab er gegenüber den Beamten an, er wollte in eine Welser Disco fahren und habe daher etwas „draufgedrückt“, berichtete die Polizei.

Durch einen Tunnel raste der 20-Jährige mit 130 Stundenkilometern. Unmittelbar danach mit durchschnittlich 150 km/h statt der erlaubten 70. Bei seiner Kontrolle merkten die Polizisten auch schnell, dass der Linzer offenbar unter Drogen stand. Ein Vortest verlief gleich auf mehrere Substanzen positiv. Eine Ärztin stellte die Fahruntauglichkeit fest. Der Probeführerschein wurde ihm abgenommen. (APA)