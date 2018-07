Ellmau, Pertisau – Mehrere Einbrüche in geparkte Pkw meldete die Polizei am Wochenende. In Pertisau schlug ein unbekannter Täter am Sonntagvormittag zwischen 7.48 Uhr und 11.48 Uhr die Scheibe der Fahrertüre eines Pkw ein. Dieser war auf der Seepromenade abgestellt. Der Unbekannte entwendete aus einem Seitenfach eine Geldbörse mit einem geringen Geldbetrag sowie mehrere Ausweise und die Bankomatkarte. Wie hoch der Schaden ausfiel, ist nicht bekannt.

Unbekannte machten sich auch in Ellmau an Autos zu schaffen. Zwischen 9.20 und 11.20 Uhr am Sonntagmorgen brach ein Unbekannter drei auf einem Parkplatz abgestellte Pkw auf. Bei allen Autos wurden die Seitenscheiben eingeschlagen. Der oder die Täter ließen jeweils eine Handtasche samt Inhalt mitgehen. Auch hier ist die Schadenshöhe noch unbekannt. (TT.com)