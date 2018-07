Innsbruck – Ein 42-jähriger Italiener hat sich am Montag am Landesgericht Innsbruck wegen Suchtgifthandels verantworten müssen. Er soll laut Anklage in seiner Heimat Kalabrien eine Gruppe mit „mafiösen Strukturen“ gebildet haben, die rund 50 Mitglieder hatte. Ihm und zwei Mitangeklagten wird unter anderem der Schmuggel von 40 Kilo Cannabiskraut und zwei Kilo Kokain vorgeworfen.

„Der Hauptangeklagte hat im Gefängnis selbst angegeben, eine mafiöse Gruppe mit rund 50 Mitgliedern gegründet zu haben. Er selbst sei der Leiter dieser Gruppe gewesen“, sagte der Staatsanwalt in seinem Eröffnungsplädoyer. Fünf Personen seien der Kern dieser Vereinigung gewesen. „Drei von ihnen stehen hier heute vor Gericht“, erklärte der öffentliche Ankläger. Die beiden anderen Mitglieder, ein italienischer Lieferant und ein deutscher Abnehmer, müssten sich in Italien und Deutschland einem Strafverfahren stellen.

Angeklagter bekannte sich teilweise schuldig

Der 42-Jährige bekannte sich vor Gericht teilweise schuldig. Er gab zu, im Jahr 2011 mit Cousins in Kalabrien eine Vereinigung gegründet zu haben. Über Kontakte in Spanien sollten Drogen von Südamerika über Spanien nach Italien gebracht werden. Im Jahr 2015 sei er nach Österreich gegangen und habe sich weitgehend von der Gruppierung zurückgezogen. In Tirol arbeitete er zunächst in verschiedenen Pizzerias, lernte dann aber die beiden Mitangeklagten kennen, einen 23-jährigen Italiener und eine 22-jährige Deutsche. Gemeinsam sollen sie laut Anklage mit großen Mengen Suchtgift gedealt haben.

Im Gefängnis hatte der 42-Jährige noch angegeben, auch Kopf dieser Gruppierung, die Verbindungen nach Deutschland hatte, gewesen zu sein. Vor Gericht revidierte er jedoch diese Aussage. „Ich wollte nur meinen Mitangeklagten entlasten, in Wahrheit war aber er der Kopf der Gruppe“, beteuerte der 42-Jährige. Diese Vereinigung in Österreich habe bereits bestanden, er sei lediglich „dazu gestoßen“.

Dem Hauptangeklagten droht aufgrund seiner führenden Rolle in der Organisation bis zu lebenslange Haft, weshalb der Prozess vor einem Schwurgericht abgehalten wird. Der Verteidiger des Italieners forderte in seinem Eröffnungsplädoyer aber ein mildes Urteil, weil sein Mandant eine „Lebensbeichte“ abgelegt habe. Ein Urteil wurde für den Abend erwartet. (APA)