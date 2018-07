Innsbruck

Rentner (77) attackierte Polizisten mit Hammer und Pfefferspray

Rentner in Rage: Erst besprühte der 77-Jährige in seiner Wohnung in Innsbruck einen Gerichtsvollzieher mit Pfefferspray. Nach kurzer Flucht ging er dann schwer bewaffnet auf zwei Polizisten los. Gegen seine Festnahme wehrte er sich äußerst heftig.