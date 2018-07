Nein, bestechen habe er nie jemanden wollen. Jener 39-jährige Mann aus dem Tiroler Unterland, der sich gestern am Landesgericht Innsbruck verantworten musste, wurde nicht müde zu betonen, dass es lediglich auf kurzem Wege seine zu erwartende Strafe habe zahlen wollen. Und daher den Beamten 3000 Euro angeboten habe.

In der Nacht auf den 10. Jänner war er gegen 1.40 Uhr in Kitzbühel in eine Verkehrskontrolle geraten. Er habe angenommen, dass er mit den vier großen Bier, die er zuvor getrunken hatte, noch im gesetzlich erlaubten Rahmen liegen würde. Und als der Vortest den Wert 0,5 anzeigte, sah er sich in seiner Auffassung bestätigt. Allerdings, so erklärte ihm gestern Richterin Verena Offer, habe es sich bei den 0,5 nicht um Promille, sondern um Milligramm pro Liter Atemluft gehandelt – umgerechnet also ein Promille.

Als die Polizeibeamten den Lenker dann in jener Nacht zum geeichten Test baten, schlug der 39-Jährige vor, das Ganze abzukürzen. „Was macht es aus? Ich habe 3000 Euro im Auto.“ Als die Beamten ihn darauf hinwiesen, dass das nicht möglich sei und seine Aussage sogar als Bestechungsversuch gewerten werden könnte, habe er sein Angebot erneuert. „Er hat gesagt, man soll die 3000 Euro nehmen und die Sache vergessen“, erinnerte sich der Polizist gestern bei seiner Zeugenaussage. Den zweiten Test verweigerte der Mann schließlich, entfernte sich vom Ort der Kontrolle und setzte später seine Fahrt fort.

Der Darstellung, er habe nur seine Strafe zahlen wollen, schenkte das Gericht keinen Glauben und verurteilte den Mann wegen versuchter Bestechung und Anstiftung zum Amtsmissbrauch zu 1920 Euro, die Hälfte auf drei Jahre bedingt. Das Urteil ist nicht rechtkräftig.

