Wien – Wegen Beziehungsstreitigkeiten ist Dienstagnachmittag eine 33-jährige Wienerin in Floridsdorf auf ihren Lebensgefährten losgegangen. Zunächst bedrohte sie den 29-Jährigen in der gemeinsamen Gemeindewohnung in der Ohmgasse mit dem Umbringen, danach attackierte sie den Mann mit einem Messer. Dieser konnte den Angriff mit der zwölf Zentimeter langen Klinge unverletzt abwehren.

Anrainer verständigten aufgrund des lautstarken Streits die Polizei. Die Frau wurde festgenommen, gegen sie wurde ein Betretungsverbot verhängt, berichtete die Exekutive am Mittwoch. (APA)