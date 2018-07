Seefeld – Von einem Unbekannten attackiert wurde am Donnerstag gegen 5 Uhr in der Früh ein 22-Jähriger in Seefeld. Der Angreifer versetzte dem Steirer einen Faustschlag ins Gesicht und einen Tritt gegen den Körper. Der Verletzte beschrieb den Täter mit einer Größe von etwa 180 Zentimetern und korpulenter Statur. Der Gesuchte trug außerdem eine weiße Schildkappe. Der 22-Jährige wurde von der Rettung erstversorgt und ins Krankenhaus nach Hall in Tirol gebracht. (TT.com)