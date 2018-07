Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Die meisten fanden es lustig, einem Innsbrucker Autolenker ist im Winter das Lachen allerdings vergangen: Weil er Polizeibeamte im Internet wiederholt als Schlümpfe bezeichnet hat, erhielt er vom Strafamt eine gesalzene Rechnung – 160 Euro Bußgeld oder sechs Tage und vier Stunden Ersatzarrest. Inzwischen kann der Witzbold aber wieder lachen: Sein Einspruch gegen den Strafbescheid war erfolgreich. Er muss weder zahlen noch in den Polizeiarrest.

Zur Erinnerung: Es war am Vormittag des 11. Februar, als der Verkehrsteilnehmer südlich der Landeshauptstadt zwei Polizisten bei Geschwindigkeitskontrollen beobachtete. Und das sollten auch andere Autofahrer wissen, befand der Supermarkt-Mitarbeiter. „Richtung Innsbruck stehen zwei Schlümpfe mit Laser, die auf nette Kundschaft warten“, lautete die launige Botschaft, die der Tiroler um exakt 10.35 Uhr auf einer Facebook-Seite veröffentlichte, die eigens für Radarwarnungen eingerichtet ist. Doch den Eintrag lasen nicht nur Gleichgesinnte, sondern auch ein Polizist, der dort unter einem Decknamen eingeloggt war. Und der fand den Wortlaut gar nicht lustig, eine Anzeige war die Folge: Er habe durch das „Diffamieren von zwei Polizisten den öffentlichen Anstand verletzt“, hieß es dann im Strafbescheid, der dem Innsbrucker wenige Wochen später zugestellt wurde: „Dieses Verhalten konnte von mehreren Personen wahrgenommen werden“, lautete die weitere Begründung. Ein strafbares Verhalten, das das für Innsbruck zuständige Strafamt (Landespolizeidirektion) mit einem Bußgeld von 80 Euro taxierte.

Das war aber noch nicht alles: Wenige Stunden nach seiner Facebook-Warnung „stolperte“ der Autofahrer über die nächste Laser-Falle – diesmal neben der Brennerbundesstraße. Um 14.17 Uhr wussten auch seine Internet-Freunde, dass sie besser den Fuß vom Gas nehmen sollten. „Von Innsbruck aufwärts stehen zwei Schlümpfe vorm Shell und machen Fotos, bitte lächeln mit einem Smiley“, postete der Facebook-Nutzer. Die Polizeibehörde wertete den Eintrag als „wiederholtes Diffamieren von zwei Polizeibeamten“. Macht weitere 80 Euro Strafe. Oder im Fall der Uneinbringlichkeit drei Tage und zwei Stunden Ersatzarrest.

Der Lebensmittelkaufmann sah das anders: Die Bezeichnung Schlümpfe sei ja kein Schimpfwort, sondern vielmehr ein harmloser Scherz, erklärte der Innsbrucker damals gegenüber der TT. Die Gesamtstrafe von 160 Euro empfand er als zu hart. Ein Einspruch gegen den Strafbescheid war die Folge.

Das Ergebnis ist für den Angestellten erfreulich: „Wir betonen, dass das Verhalten des Mannes rechtswidrig war“, erläutert Florian Greil, Chef des zuständigen Strafamtes: „Aber das Verschulden ist so gering, dass von der Verhängung einer Geldstrafe abgesehen werden konnte.“ Anders ausgedrückt: Der Tiroler kommt mit einer Ermahnung davon. Auch weil der Mann unbescholten und aus polizeilicher Sicht noch nie unangenehm aufgefallen ist. Sollte er Polizisten in Anlehnung an die blauen Uniformen erneut als Schlümpfe bezeichnen, wird er einer Geldstrafe nicht mehr entgehen.

Der Innsbrucker ist übrigens nicht der Einzige, der als Schlumpf-Sünder auf der Radar-Warnseite auf Facebook unangenehm auffiel. Wie ein Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck-Land bestätigt, waren dort weitere Verwaltungsstrafverfahren gegen zwei Autolenker anhängig, die Polizisten beim Radarmessen mit Schlümpfen gleichsetzten. Den Ausgang der Verfahren wollte der Beamte nicht verraten. Allerdings ist durchgesickert, dass die beiden Schicksalsgefährten nicht so glimpflich davonkamen. Sie mussten zahlen.