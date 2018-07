Wattens – Eine wilde Verfolgungsjagd lieferte sich ein betrunkener Autofahrer in der Nacht auf Dienstag mit einer Zivilstreife der Polizei zwischen Wattens und Hall. Der Lenker war den Beamten gegen 1 Uhr Früh in Wattens aufgefallen, als er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf die Autobahn auffuhr.

Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf, bei einem Tachohöchststand von 212 km/h konnten sie dem Fahrer aber nicht mehr folgen. Schließlich holten die Beamten wieder auf. Nach mehreren weiteren Übertretungen fuhr der zunächst unbekannte Lenker in Hall West von der Inntalautobahn ab, um gleich wieder in die Gegenrichtung zu steuern.

Über Verkehrsschild gefahren

Doch da passierte es: In Hall Mitte fuhr der Betrunkene verkehrt in den Kreisverkehr ein, er überfuhr ein Verkehrszeichen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Exekutive wollte er sich aber immer noch nicht stellen: Trotz eines Reifenplatzers und Achsschadens auf der linken Vorderseite unternahm der Unbekannte einen neuen Fluchtversuch. Auf Höhe Gasthof Badl in Hall war dann aber Schluss: Zwei Streifen hielten den Fahrer an.

Der 34-Jährige aus dem Bezirk Innsbruck-Land verweigerte einen Alkotest und musste daraufhin noch an Ort und Stelle seinen Führerschein abgeben. Die Ausrede für seine gefährliche Fahrt war übrigens mehr als abstrus: Er erklärte den Beamten, er habe sein neues Auto ausprobieren, aber nicht von der Polizei erwischt werden wollen. Der Tiroler wird bei der Behörde angezeigt. (TT.com)