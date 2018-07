Rom – Italiens Sicherheitskräfte haben ihre Offensive gegen mafiöse Organisationen in der Hauptstadt verschärft. Am Dienstag wurden 31 Mitglieder des römischen Mafia-Clans Casamonica festgenommen, weitere sechs Personen werden noch gesucht, teilten die Carabinieri in einer Presseaussendung mit.

Die Zugriffe erfolgten in Rom sowie in der süditalienischen Region Kalabrien. Die Festgenommenen werden beschuldigt eine kriminelle Organisation aufgebaut zu haben, die sich mit Drogenhandel, Wucher und Erpressungen bereicherte.

Der Casamonica-Clan ist in Rom ein allseits bekannter Mafiaclan, dessen Mitgliedern die Behörden unter anderem Bestechung, Menschen-und Drogenhandel vorwerfen. Er tauchte zuletzt in zahlreichen Ermittlungen zu Kriminalität und Mafiaaktivitäten in Rom auf. (APA)