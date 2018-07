Wegen des Vorwurfes der schweren Körperverletzung musste sich gestern ein 21-jähriger Russe vor Gericht verantworten. Der angehende Ski-Profi soll im vergangenen Jahr während eines Trainingsaufenthalts in Tirol einem Polen mit mehreren Schlägen und sogar Tritten zwei Rippen gebrochen haben. „Ich habe den Mann beim Feiern kennen gelernt, bei ihm übernachtet. Am nächsten Tag bat ich ihn, mich zu meiner Unterkunft zu fahren. Dafür wollte er plötzlich Geld", schilderte der Angeklagte. Weil der Pole nicht lockerlassen wollte, sei er geflohen, aber mit dem Auto verfolgt worden: „Er stellte mich, packte mich beim T-Shirt, zerriss es dabei." An das, was danach passierte, konnte sich der junge Russe nur vage erinnern: „Ich habe ihn wohl mehrfach geschlagen, gegen den Brustkorb. Getreten habe ich nicht." Der Pole war als Zeuge nicht auffindbar. Staatsanwaltschaft, Richter und Verteidigter einigten sich auf eine Diversion, bei einer Strafe von 1000 Euro.

Eine bei einem Drogendelikt sichergestellte DNA-Probe führte nach rund fünf Jahren zur Anklage gegen einen mutmaßlichen Vergewaltiger. Der 27-jährige Mann aus Französisch-Guayana soll nach einer Party-Nacht in Innsbruck im Jahr 2013 versucht haben, sich an einer jungen Frau zu vergehen. Er selbst bekannte sich nicht schuldig, während ein Nachbar die Tat beobachtet haben will. Da sich eine weitere Zeugin an nichts mehr erinnern kann und das Opfer gestern nicht zum Prozess erschien, wurde dieser vertagt. (bfk)