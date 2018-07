Von Thomas Hörmann

Erpfendorf – Ist der Serien-Brandstifter von Erpfendorf gefasst? „Das können wir derzeit noch nicht beantworten“, dämpft Christoph Hundertpfund, stellvertretender Leiter des Landeskriminalamtes, die Erwartungen. Er bestätigt aber, dass die Beamten am Freitag einen Verdächtigen festnehmen konnten. Das Problem: „Die Person bestreitet, mit der Brandserie zu tun zu haben.“

Aber zumindest eine Brandlegung können die Ermittler dem Verdächtigen nachweisen. Und zwar mithilfe eines Zeugen, der die Polizei am Freitag auf den Mann aufmerksam gemacht hat: „Dieser Zeuge konnte aus größerer Entfernung beobachten, wie eine Person Gras in einer Wiese anhäuft und anzündet“, schildert Hundertpfund. Als der Einheimische der Polizeiinspektion Erpfendorf seine Beobachtung inklusive Beschreibung des Zündlers mitteilte, leiteten die Beamten eine Fahndung ein. Und die führte bald zum Erfolg – „eine Streife mit Diensthund konnte die verdächtige Person aufspüren und festnehmen“, so Hundertpfund weiter. Das Feuer im Grünen war übrigens nicht das erste an diesem Tag in Erpfendorf – „schon zwei Stunden vorher hat eine Wiese gebrannt“, ergänzt der LKA-Vizechef. Der festgenommene Einheimische gab aber bei der Einvernahme nur zu, den zweiten Wiesenbrand gelegt zu haben, den ersten nicht. Und auch mit den vorangegangenen sechs Brandstiftungen, die seit Wochen für Unruhe in Erpfendorf sorgen, will die Person nichts zu tun haben. „Wir machen deshalb keine näheren Angaben zur Identität, weil noch viele Fragen offen sind“, erläutert Hundertpfund. Außerdem sei der einzig nachweisbare Wiesenbrand juristisch betrachtet lediglich als Sachbeschädigung zu werten.

Beinahe ein Kavaliersdelikt im Vergleich zur Feuersbrunst, die in der Nacht zum 1. Juli einen Erpfendorfer Bauernhof in Schutt und Asche legte – mehrere hunderttausend Euro Schaden. 178 Feuerwehrmänner standen im Einsatz. Vier Bewohner erlitten Rauchgasvergiftungen, zwei Familien wurden obdachlos. Das Werk eines Brandstifters, ergaben die Ermittlungen des Landeskriminalamtes, technische Ursachen konnten ausgeschlossen werden.

Im Juli war der Bauernhof-Brand der erste Einsatz für die Erpfendorfer Feuerwehrmänner, im Juni mussten sie fünfmal mit dem Löschfahrzeug ausrücken. In zwei Fällen fing ein Waldstück Feuer. Die übrigen drei Brände betrafen das Erpfendorfer Dämmstoff-Unternehmen Steinbacher. Alle Brände haben eine Gemeinsamkeit: Sie dürften gelegt worden sein. Ob es sich um eine Serie handelt oder mehrere Täter unabhängig voneinander zum Feuerzeug griffen, ist noch offen.

Doch mit der Festnahme des Verdächtigen hat die Polizei jetzt erstmals einen konkreten Ermittlungsansatz: „Da ist für uns noch sehr viel abzuklären“, sagt Hundertpfund. Beispielsweise, wo sich der Beschuldigte während der vergangenen Brandstiftungen aufgehalten hat. Fortsetzung folgt.