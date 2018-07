Innsbruck – Ein aufmerksamer Detektiv erwischte am Dienstag gegen 17 Uhr eine 23-jährige Innsbruckerin und ihre 25-jährige Freundin aus dem Bezirk Innsbruck-Land, als sie in einem Kaufhaus in der Innenstadt hochwertige elektronische Geräte stehlen wollten.

Der Detektiv hielt die beiden Frauen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten konnten bei einer Überprüfung dann noch zahlreiche Kleidungsstücke sichern, die die Frauen wohl zuvor gestohlen hatten. An den Stücken waren teilweise noch die Preisschilder, insgesamt hatten sie Kleider im Wert eines vierstelligen Eurobetrags mitgehen lassen. Die beiden Frauen werden auf freiem Fuß der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt. (TT.com)