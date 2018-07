Asunción – Ein Anführer von Brasiliens größter Mafiabande ist in Paraguay gefasst worden. Dies teilte die Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt Asunción am Mittwoch (Ortszeit) mit. Eduardo Aparecido de Almeida von der „Primeiro Comando da Capital“ (PCC/Erstes Kommando der Hauptstadt) sei bei einer gemeinsamen Operation der Staatsanwaltschaft und des Nationalen Anti-Drogen-Sekretariats (SENAD) in einem luxuriösen Wohnsitz in Asunción aufgespürt worden.

Der Verdächtige solle aus Paraguay ausgewiesen werden, teilte die Staatsanwaltschaft weiter mit. Er werde in Brasilien wegen Entführung, Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und Drogenhandels gesucht. Der auch unter dem Pseudonym „Pisca“ bekannte Verdächtige sei vor zwei Monaten nach Paraguay gekommen, um „kriminelle Aktivitäten“ in Paraguay und Bolivien zu koordinieren, sagte Senator Hugo Vera. (dpa)