Von Thomas Hörmann

Erpfendorf — Also doch: Der bereits am Freitag vorübergehend festgenommene Feuerwehrmann aus dem Bezirk Kitzbühel ist offenbar der Brandstifter von Erpfendorf: Der Jugendliche „hat die acht Straftaten am Mittwoch gestanden", bestätigt sein Innsbrucker Anwalt Christian Fuchs. Auch das Landeskriminalamt meldete am Donnerstagvormittag den Ermittlungserfolg. Der Verdächtige sei am Mittwoch erneut festgenommen worden und habe diesmal ein umfassendes Geständnis abgelegt.

Wie berichtet, ist der 17-Jährige bereits vor einer Woche ins Visier der Polizei geraten. Ein Zeuge hat den Burschen beim Anzünden von Gras in einer Wiese beobachtet. Nach seiner Festnahme gab der Einheimische nur das soeben gelegte Feuer zu. Mit der Brandstiftungsserie, die seit Anfang Juni für Unruhe in Erpfendorf sorgte, wollte der Verdächtige nichts zu tun haben. Ohne Beweise mussten die Ermittler den Jugendlichen wieder auf freien Fuß setzen.

Doch die Beweislage hat sich geändert. Als die Brand­ermittler den 17-jährigen Feuerwehrmann am Mittwoch gegen 11.25 Uhr neuerlich festnahmen, konnten sie ihn festnageln. Und zwar mithilfe einer Überwachungskamera, die die Beamten nach zwei Brandstiftungen bei der Erpfendorfer Firma Steinbacher montiert hatten. Als der damals noch unbekannte Täter dort zum dritten Mal zuschlug, wurde er gefilmt. Der Jugendliche war zwar auf den schemenhaften Aufnahmen nicht klar zu erkennen. Aber sein Handy verriet den Ermittlern, dass der Verdächtige zur Tatzeit am Tatort war. „Um etwa 15 Uhr hat er die Brandstiftungen gestanden", sagt Anwalt Fuchs. „Am Donnerstag wurde gegen meinen Mandanten die U-Haft verhängt."

Vier Brände waren vergleichsweise harmlos — der Jugendliche zündelte im Wald und in der Wiese. Dazu kommen die drei Brandlegungen am Gelände der Firma Steinbacher. Am schlimmsten war jedoch die Feuersbrunst, die in der Nacht zum 1. Juli einen Bauernhof weitgehend zerstörte und zwei Familien obdachlos machte. „Er hat dort Heu angezündet, es aber gleich wieder gelöscht, weil ihm bewusst wurde, was er da tut", sagt sein Anwalt. Die Einsicht kam zu spät — nach seinem Verschwinden loderten die Flammen wieder auf. Der Jugendliche war unter den 178 Feuerwehrmännern, die bis in die Morgenstunden die Flammen bekämpften. Womit auch das Motiv deutlich wird — der begeisterte Jung-Feuerwehrmann „wollte mehr Einsätze", sagt Fuchs. „Jetzt weiß er, dass er die Dummheit seines Lebens gemacht hat, mein Mandant entschuldigt sich bei allen."

Bürgermeister Gerhard Obermüller ist „froh, dass die Serie geklärt ist, aber auch traurig, dass es einer von uns war". Aber „der Bub bleibt Teil der Dorfgemeinschaft". Dessen Familie sei tief erschüttert und verstehe die Welt nicht mehr.

Erschüttert ist auch Bezirksfeuerwehr-Kommandant Karl Meusburger: „Dass Mitglieder der Feuerwehr so etwas tun, passiert nicht oft, kommt aber leider doch immer wieder vor. Wir wollen den Ball flach halten, schon allein aus Rücksicht auf die Familie."