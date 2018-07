Von Benedikt Mair

Innsbruck – Aufgelöst, mit Tränen in den Augen springt die Frau in der ersten Reihe auf. Ihr Sohn wird gerade von Justizwache-Beamten abgeführt. Noch einmal will sie mit ihm reden, ihn vielleicht kurz berühren. Ein lauter Schrei, Gerangel – und schon ist der Jugendliche aus dem Schwurgerichtssaal gebracht. Nach zwei Prozesstagen wurde er von einem Geschworenengericht gerade wegen versuchten Mordes und versuchten schweren Raubes zu einer langen Haftstrafe verurteilt.

Sieben Jahre wird er absitzen müssen, ein in einem früheren Verfahren bedingt nachgelassenes Urteil von neun Monaten wurde widerrufen. Auch die vier Mitangeklagten, alle zwischen 15 und 18 Jahre alt, müssen für mehrere Jahre ins Gefängnis – zwei für drei Jahre, einer für sieben und ein weiterer für siebeneinhalb Jahre. Auch bei Letzterem wurde eine in einem anderen Verfahren bedingt nachgelassene Haftstrafe von acht Monaten widerrufen. Zusätzlich ist ein Schmerzensgeld von 5000 Euro an das Opfer zu zahlen. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.

Wie berichtet saßen die fünf – ein russischer, zwei kosovarische und zwei österreichische Staatsbürger – am Donnerstag wegen eines Vorfalls aus dem März diesen Jahres auf der Anklagebank. Abends hatten sie im Bereich des Kufsteiner Bahnhofes zuerst unter Androhung von Gewalt von einem jungen Mann Zigaretten gefordert, ihn aber wieder ziehen lassen. Wenig später griffen sie, mit Metallstangen und einer Eisenkette bewaffnet, einen 19-jährigen Einheimischen an. Sie schlugen ihn nieder, traten auf ihn ein, als er schon am Boden lag. Viele Tritte gingen auch gegen den Kopf, die Schädeldecke war mehrfach gebrochen. Er überlebte den Angriff nur mit viel Glück.

Noch in ihren Schlussplädoyers hatten die Verteidiger gebeten, von einer Verurteilung wegen Mordversuchs abzulassen. Auch die Angeklagten beteuerten mehrfach ihr Bedauern. „Es war ein großer Fehler“, „könnte ich die Zeit zurückdrehen würde ich es tun“ oder „keiner von uns hatte den Vorsatz zu töten“, war von ihnen zu hören. Vergebens. Die Geschworenen entschieden, dass die angeklagten Taten begangen wurden.