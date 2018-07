Von Nikolaus Paumgartten

Telfs, Innsbruck – Eigentlich sollte es nach dem Urlaub darum gehen, möglichst erholt wieder zu Hause anzukommen und in den Alltag starten. Für die Besitzer eines Hauses in Telfs wird es allerdings die erste Aufgabe sein, festzustellen, welche Gegenstände aus ihrem Eigenheim gestohlen wurden. Denn zwischen Donnerstag und Samstag hat dort ein unbekannter Täter die Terrassentüre eingeschlagen und ausgehebelt und sich so Zutritt zu dem Haus verschafft. Bemerkt wurde der Einbruch schließlich von einer Nachbarin, die sich während der urlaubsbedingten Abwesenheit der Hausbesitzer um die Blumen kümmert. Neben dem noch nicht geklärten Umfang der Beute steht auch noch die Ermittlung der Höhe des entstandenen Sachschadens aus.

Der Einbruch in Telfs ist nicht der einzige in den vergangenen Tagen:

In Endach in Kufstein erbeuteten am Freitag Unbekannte Schmuck und Bargeld, nachdem sie über ein ebenerdiges Fenster in ein Haus eingestiegen waren. In Schwaz brachen Täter am gleichen Tag die Terrassentüre eines Einfamilienhauses auf, machten sich mit Bargeld in der Höhe eines niederen vierstelligen Eurobetrages aus dem Staub. Und in Innsbruck zwängte am Freitagabend gegen 21.10 Uhr ein Unbekannter die Türe einer Wohnung in Innsbruck auf. Die 18-jährige Tochter des Wohnungsinhabers und ihr Bruder bemerkten den Einbrecher und schlossen sich daraufhin im Wohnzimmer ein. Nach rund drei Minuten verließ der Täter die Wohnung ohne Beute.

Gerade in der Sommerzeit, wenn viele Häuser und Wohnungen über einen längeren Zeitraum nicht bewohnt werden, wittern Einbrecher lohnende Beutezüge. Dabei, so erklärt Hans-Peter Seewald von der Kriminalpräventio­n im Landeskriminalamt Tirol, gibt es eine Reihe von Präventivmaßnahmen, mit denen man sein Eigentum schützen kann. „Oft wird es den Tätern nämlich viel zu leicht gemacht“, sagt Seewald. Schon bei einem normalen geschlossenen Fenster benötigt ein Profi nur wenige Sekunden, um dieses zu öffnen. Ist das Fenster gekippt, dann wirkt das oft für Täter geradezu wie eine Einladung, denn dann gelingt der Einbruch noch schneller. Auch Terrassentüren sind im Nu ausgehebelt, wenn man nicht auf gewisse Sicherheitsstandards gesetzt hat. Eine ordentliche einbruchsicher­e Verriegelung und Verglasung bei Fenstern und Türen im Erdgeschoß- und Kellerbereich kostet zwar etwas mehr in der Anschaffung, verglichen mit dem möglichen Schaden aus einem Einbruch lohne sich die Investition aber, meint Seewald. Zusatzschlösser an Haus- oder Wohnungstüre wirken meist von vornherein auf Täter ebenso abschrecken­d wie Sicherheitsabdeckungen für Türzylinder. Letztere kosten rund 100 Euro, machen es aber Einbrechern unmöglich, den Zylinder aus der Türe zu ziehen.

Wer auf Urlaub fährt und länger nicht zu Hause ist, sollte dafür sorgen, dass der Postkasten regelmäßig geleert wird und sich keine Zeitungen auf dem Fußabstreifer türmen, rät Seewald. „Vielleicht gibt es auch einen Nachbarn, der die Rollläden immer wieder einmal auf unterschiedliche Positionen bewegt.“ Täter haben ein gutes Auge dafür, ob jemand über einen längeren Zeitraum nicht zu Hause ist, Zeichen von Abwesenheit sollten daher vermieden werden.

Für Einbrecher interessant sind Häuser mit Kellerfenstern oder Terrassentüren. In Wohnanlagen machen sich Täter hingegen eher in den oberen Geschoßen ans Werk, weil sie dort die Situation besser überblicken können. Als besonders wichtig bezeichnet Seewald eine aufmerksame Nachbarschaft: „Wer etwas Verdächtiges beobachtet, der sollte sich nicht scheuen, die nächste Polizeistelle zu informieren. Wer die Nummer nicht kennt, der kann auch den Notruf 133 wählen.“