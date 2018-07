Innsbruck – Die illegale Glücksspielbranche ist wieder ins Visier der Innsbrucker Polizei geraten. Genau genommen waren es die Beamten des Strafamtes (Landespolizeidirektion), die mit Unterstützung des Landeskriminalamtes und der Finanzpolizei am Mittwoch Razzien in Lokalen in der Andechsstraße und Meinhardstraße durchführten – mit Erfolg.

In den vergangenen Wochen gingen immer wieder Hinweise beim Strafamt ein, dass so manches Wett-Terminal auf Knopfdruck in einen illegalen Spielautomaten verwandelt werden kann. Hinweise, die durchaus den Tatsachen entsprechen – wie im Hinterzimmer eines Wettlokales in der Andechsstraße deutlich wurde. Mit der selben Masche war der ehemalige Besitzer bereits im Oktober 2017 aufgeflogen. Die Beamten tauschten die Schließzylinder aus und brachten Polizeisiegel an. Der Betrieb wurde somit zum wiederholten Male geschlossen.

Besseres Versteck war nicht gut genug

Einen unerwarteten Besuch statteten die Beamten auch einem Restaurant in der Meinhardstraße ab. Der Betreiber wollte ihnen gar die Türe nicht öffnen, weshalb ein Schlüsseldienst anrücken musste. Auch in diesem Lokal war bereits Anfang des Jahres eine Teil-Schließung erfolgt. Doch anstatt sich an die Gesetze zu halten, suchte sich der Betreiber einfach ein besseres Versteck für die illegalen Geräte. Das Versteck war aber wohl nicht gut genug – denn die Polizisten wurden rasch fündig. In einer ehemaligen Küche stießen sie auf fünf klassische Glücksspielautomaten, die allesamt bespielt wurden. Der Betrieb wurde ebenso geschlossen und mit Siegeln versehen. (TT.com)