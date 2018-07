Von Thomas Hörmann

Innsbruck – „Im Zusammenhang mit einem Verbrechens­tatbestand im Zeitraum vom 01.10.2003 auf den 02.10.2003 in Innsbruck ersucht die Polizei um Mitteilung, wem nachfolgendes Schmuckstück (Armreif) sowie eine Uhr angeboten wurden.“ So lautet der scheinbar alltägliche Zeugenaufruf, den die Innsbrucker Kripo am Freitagmorgen veröffentlicht hat. Doch der Fall ist alles andere als alltäglich – hinter dem „Verbrechenstatbestand“ verbirgt sich ein grausamer Mord, der bis heute ungeklärt ist. Doch jetzt gibt es wieder Hoffnung für die Angehörigen und Grund zur Sorge für den noch immer unbekannten Täter: Eine engagierte Beamtin der Innsbrucker Kripo hat den Akt aus dem Keller geholt und neu aufgerollt. Und das mit Erfolg – die Ermittlerin konnte nach 15 Jahren klären, was damals noch aus der Wohnung des Opfers Anneliese P. in der Peter-Mayr-Straße 11 in Innsbruck verschwand: der eingangs erwähnte Armreif und eine goldene Uhr. „Jetzt hoffen wir über diese Gegenstände den Täter ausforschen zu können“, sagt Ernst Kranebitter, Leiter der zuständigen Ermittlungsabteilung.

Rückblende: Es war am 3. Oktober 2003, als zwei Studenten die Leiche der pensionierten Lehrerin in ihrer Wohnung entdeckten. Die Geschwister wollten eine von mehreren Wohnungen besichtigen, die die alleinstehende 62-Jährige bevorzugt an Studenten vermietete. Als die Pensionistin trotz des Termins aufs Klingeln nicht reagierte, betraten die Südtiroler durch die unversperrte Eingangstür die Wohnung im zweiten Stock. Auf dem Sofa stießen sie auf die Leiche der Frau.

Schon einen Tag später war klar, dass die Innsbruckerin in der Nacht zum 2. Oktober einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist. Die Ex-Lehrerin wies Strangulierungsmale am Hals auf.

Die Ermittlungen endeten ein halbes Jahr später mit einem unbefriedigenden Ergebnis: Im Abschlussbericht, der im April 2004 dem Landesgericht übermittelt wurde, war noch immer von „unbekanntem Täter“ die Rede. Und das lag an mehreren Umständen, die den Kriminalisten die Arbeit erschwerten. Dazu zählte das Chaos, das die Beamten in der Wohnung des Opfers vorfanden – die Räume glichen einem Altwarenlager. Inwieweit die Unordnung hausgemacht oder vom Täter verursacht war, blieb offen. Schließlich mussten 20 Polizeischüler anrücken, um die Wohnung aufzuräumen. Für die Ermittler erwies sich das Chaos als Fluch bei der Spurensuche. Außerdem war kaum feststellbar, ob der Mörder auch etwas gestohlen hat. Es dauerte Tage, bis die Beamten das Fehlen eines Schnurlostelefons, eines Schlüsselbundes und der Geldtasche des Opfers rekonstruieren konnten.

Aber auch die Lebensumstände der Lehrerin machten die Ermittlungsarbeit nicht leichter. „Unzählige Nachhilfeschüler und Mieter gingen bei Anneliese P. ein und aus, viele wussten wohl auch, wo sie ihr Geld versteckt hatte“, schilderte damals ein Ermittler. Das Befragen von 70 Personen aus dem Umfeld des Opfers brachte die Beamten ebenfalls nicht weiter. Und so kam es, dass der Mordfall offiziell nie geklärt werden konnte.

Inoffiziell hatten die Ermittler sehr wohl einen Verdacht. Und der richtete sich gegen eine Gelegenheitsprostituierte aus der Dominikanischen Republik, die zwei Monate nach dem Anneliese-P.-Mord einen Innsbrucker ÖBB-Pensionisten erstochen haben soll. Wie die Ermittlungen ergaben, kannte die mutmaßliche Mörderin auch die pensionierte Lehrerin. Sie hat die 62-Jährige sogar kurz vor deren Ermordung angerufen. Und nach dem gewaltsamen Tod der Frau die Polizei, um einen unschuldigen Taxler als Mörder anzuschwärzen.

Doch auch die 41-Jährige dürfte mit dem Tod von Anneliese P. nichts zu tun haben. „Bei der neuerlichen Analyse des Falls haben sich keine Hinweise ergeben, dass die Frau mit dem Mord in Zusammenhang steht“, sagt Kranebitter. Die Kripo (Tel. 059133/70-3333) hofft auf Zeugen, die etwas über den Verbleib von P.s Uhr bzw. Armband wissen. Der Armreif ist aus Granatgold gefertigt, mit 276 Granaten, und wurde 1860 in Böhmen hergestellt und vom Opfer in einem Schmuckgeschäft gekauft. Die goldene Damenuhr ist ebenfalls älter, Marke unbekannt.

Ein weiterer Trumpf für die Polizei könnten die Gerichtsmediziner sein, die anders als 2003 inzwischen auch geringste DNA-Rückstände für Analysen nützen können. So sollen jetzt die vor 15 Jahren sichergestellten Spuren erneut analysiert werden.