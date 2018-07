Innsbruck – Am Innsbrucker Innrain stand am Freitagabend gegen 18.30 Uhr das Dach eines Hochhauses in Flammen. Dunkle Rauchschwaden waren kilometerweit zu sehen. Mittlerweile ist der Brand gelöscht. Laut ersten Informationen dürften Flämmarbeiten das Feuer ausgelöst haben. Das Hochhaus musste nicht evakuiert werden. Der Rauch drang nicht ins Haus ein, der Einsatz der Feuerwehr beschränkte sich nur aufs Dach. Im Einsatz standen die Berufsfeuerwehr Innsbruck sowie die Freiwilligen Feuerwehren Hötting und Wilten. Nach wie vor sind die Florianis vor Ort – der Brand ist zwar gelöscht, allerdings wird nun eine Brandwache gehalten.

Zeitgleich mussten Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Mühlau in die Templstraße ausrücken. In einer Wohnung, die gerade umgebaut wird, waren Papierabfälle in Brand geraten. Mittlerweile ist der Einsatz wieder beendet. (TT.com)