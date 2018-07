Innsbruck – Einbrecher stiegen am Wochenende in der Zeit vom 20. Juli bis 22. Juli in ein Mehrparteienhaus in Pradl ein und durchsuchten dort eine Wohnung. Zutritt verschafften sich die Täter, indem sie den Schließzylinder abdrehten. Derzeit ist nicht bekannt, ob die Kriminellen Geld oder andere Wertgegenstände erbeuten konnten. (TT.com)