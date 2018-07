Innsbruck – Einen versuchten Raubüberfall auf eine Trafik in Wattens konnte das Landeskriminalamt Tirol nach einem Monat intensiver Ermittlungsarbeit aufklären. Der mutmaßliche 23-jährige Täter aus dem Bezirk Innsbruck-Land zeigte sich in der Einvernahme geständig. Er soll von seiner 20-jährigen Freundin unterstützt worden sein.

Es war am 15. Juni, als ein vermummter und mit einer Pistole bewaffneter Räuber die Trafik in Wattens betrat und Geld forderte. Die resolute Inhaberin setzte sich allerdings zur Wehr und schlug den Mann ohne Beute in die Flucht. Dabei gab der Täter zwei Schüsse aus seiner Schreckschusspistole ab. Er konnte vorerst entkommen, eine Fahndung verlief negativ.

Von Freundin unterstützt

Doch der Täter hinterließ Spuren – und die Polizei nutzte die Auswertung dieser Spuren, um die Schlinge zuziehen zu lassen. Der ausgeforschte 23-Jährige gestand die Tat. „Als Motiv hat er Geldnot angegeben“, sagt Albert Maurer vom Landeskriminalamt. Nach seiner Festnahme am 18. Juli wurde der Mann in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen ergaben dann, dass der Tiroler wohl Unterstützung von seiner Freundin, einer 20-jährigen Tirolerin, gehabt hatte. Auch die junge Frau zeigte sich bei ihrer Einvernahme geständig. „Die beiden haben sich wohl relativ kurzfristig zu dem Raub entschlossen, weil sie kein Geld mehr hatten“, so Maurer. Gegen die 20-Jährige wurde Anzeige auf freiem Fuß erstattet. Laut Landeskriminalamt sind übrigens beide bisher ohne Vorstrafen. (rena)